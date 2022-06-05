ضبط المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع بجوار مبنى محافظة القليوبية

ألقت مباحث قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل مقيمة بمحافظة المنوفية، لقيامها بإلقاء طفلها الرضيع عقب ولادته والقائه بمنطقة كورنيش النيل المقابل لديوان محافظة القليوبية، وجرى عرضها على النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد يسري رئيس مباحث قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على رضيع حديثي الولادة ملقى بجوار حمامات كورنيش بنها المقابل لديوان محافظة القليوبية.



جرى البحث والتحري وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتم تحديد الأم المتسببة فى ذلك وجرى ضبطها، وحرر واعترفت بارتكاب الواقعة وأنها متزوجه عرفيا وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.