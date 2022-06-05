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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر مستجدات ملف استرداد الآثار والقضايا محل التحقيقات مع الرئيس السابق لمتحف اللوفر

صدى البلد

اجتمعت، اليوم الأحد، اللجنة القومية لاسترداد الآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وممثلي وزاراتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة، والجهات الأمنية المعنية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بملف استرداد الآثار والقضايا والموضوعات المتعلقة بهذا الشأن.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آخر مستجدات موقف القطع الأثرية المصرية محل التحقيقات التي تجريها حاليا السلطات الفرنسية مع الرئيس السابق لمتحف اللوفر بباريس، والتي تتابعها الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية منذ عام 2020 مع السلطات الفرنسية.

وقد تم التأكيد على استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

جدير بالذكر أن مصر نجحت في استرداد العديد من القطع الأثرية التي خرجت منها بطريقة غير شرعية، فخلال عام 2021 تم استعادة 5000 قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية، 115 قطعة من فرنسا، و36 قطعة من دولة إسبانيا.

وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي "القاهرة لحماية التراث الثقافي: إجراءات عالمية لعرقلة سلاسل الإتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية" والمزمع انعقاده خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومنظمتي اليونسكو الإسيسكو.
 

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