مجدي بدران: نجاح مصر في تنظيم المؤتمر الطبي الأفريقي الأول إنجاز كبير

عقب الدكتور " مجدي بدران " ، عضو اللجنة العلمية للحساسية والمناعة ، على حيثيات فوز مصر في تنظيم المؤتمر الطبي الأفريقي الأول " صحة أفريقيا " ، قائلا إن نجاح مصر في تنظيم هذا المؤتمر يعد إنجازا كبيرا ، والذي ساعد مصر على تحقيق ذلك الإنجاز هو نجاحها قبل تنظيمه في تنظيم المستشفيات الحكومية ، والنموذجية ، والخاصة ، وتنظيم مصر لإقامة قاعدة صناعية كبرى ، وكذلك تنظيم توطين الصناعات الدوائية .

وأضاف الدكتور مجدي بدران ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " النيل للأخبار " ، أن من ضمن الأسباب الأخرى التي ساهمت في نجاح المؤتمر ، اليوم ، هو نجاح مصر في توفير اللقاحات ، خلال أزمة فيروس كورونا ؛ مما أثبت أن قلة الموارد لا تمنع التقدم ، وتقديم الخدمة الصحية للمواطن .

وأكد " بدران " ، أن مصر نجحت في التقدم على عدد كبير من الدول الأوروبية في تصنيع اللقاحات ؛ والذي جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بدور مصر أكثر من مرة ، خلال فعاليات المؤتمر .

وأردف " بدران " ، أن مصر أنفقت حوالي 150 مليون دولار من توفير 8 أنواع من اللقاحات للمصريين ، والمقيمين بالمجان ، موضحا أن مبادرة 100 مليون صحة كانت مبادرة رائعة ، و قطعت الطريق أمام تقدم فيروس الكورونا ، وانتشار وباء جدري القرود .

ولفت " بدران " ، إلى أن مصر تسعى لنشر فكر " 100 مليون صحة " بين الدول الأفريقية ، والقضاء على فيروس " سي" ، خاصة بعد احراز الحملة نجاحا كبير في القضاء على الفيروس داخل مصر .

وفي سيا آخر ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال فعاليات المؤتمر عن توفير 30 مليون جرعة لقاح كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية، متابعا: أرجوا تنسيق الأمر مع الاتحاد الأفريقي " .