تفاصيل تكريم محمد صلاح والحضور الجماهيري القليل في مباراة مصر وغينيا.. فيديو

قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن تكريم محمد صلاح دون علمه وكان مفاجأة له، وتم الاتفاق على أن يكون التكريم وسط الجمهور على أرض لقاء مصر وغينيا (استاد القاهرة).

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن صلاح شخص خجول، متمنيًا أن يساهم صلاح في فوز المنتخب بمباراة اليوم أمام نظيره الغيني.

وتابع أن التكريم عبارة عن زهرة اللوتس موجود بها اسمه وصورته، مؤكدًا أن هذا الأمر نال إعجابه. وعن الحضور الجماهيري القليل أكد أن الاتحاد حصل على موافقة بحضور 40 ألف متفرج، متوقعًا حضور الجمهور بكثافة خلال المباريات المقبلة.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة متفائل بالمدير الفني إيهاب جلال الذي يقود أولى اختباراته أمام غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.