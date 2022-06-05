أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

أكدت أمنية طارق عروس كفر الدوار، أنها تتعرض لحالة من الظلم والفهم الخاطئ من الجميع بعد واقعة كتب الكتاب.

وأضافت أمنية طارق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الأحد، أن هناك فهم مغلوط لما حدث في واقعة كتب الكتاب وأنها لا تقصد ما فهم.

ووجهت عروس كفر الشيخ، حديثها لزوجها، قائلة: "أنت راجل وسيد الرجالة ولا تسمع كلام أحد، وكنت متوترة ولم أكن أهدده، وكنت أطلب منه طلب".

وأضاف أمنية طارق عروس كفر الشيخ: "أصحابي قالوا لي اني مقولتش حاجة وحشة وعبرت عن نفسي".