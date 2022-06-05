عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

عروس كفر الشيخ
عروس كفر الشيخ

أكدت أمنية طارق عروس كفر الدوار، أنها تتعرض لحالة من الظلم والفهم الخاطئ من الجميع بعد واقعة كتب الكتاب. 

وأضافت أمنية طارق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الأحد، أن هناك فهم مغلوط لما حدث في واقعة كتب الكتاب وأنها لا تقصد ما فهم.

ووجهت عروس كفر الشيخ، حديثها لزوجها، قائلة: "أنت راجل وسيد الرجالة ولا تسمع كلام أحد، وكنت متوترة ولم أكن أهدده، وكنت أطلب منه طلب".

وأضاف أمنية طارق عروس كفر الشيخ: "أصحابي قالوا لي اني مقولتش حاجة وحشة وعبرت عن نفسي".

 

 

أمنية طارق عروس كفر الشيخ كتب الكتاب اخبار التوك شو عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

موضوعات متعلقة

بيحضنوا بعض ومحدش بيعلق| انفعال عروس كفر الدوار على الهواء .. فيديو

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الديناميكا

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

زيادة دولارين.. العقود الآجلة لخام برنت تصل إلى 121.78 دولار للبرميل

للعائلة السعودية.. أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 |صور

رئيسة المجر تشيد بجهود الجروان في حشد الدعم لتعزيز ثقافة التسامح والسلام

أخبار الرياضة| منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بالفوز على غينيا.. والزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ