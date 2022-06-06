حدث ليلا.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة أحمد العوضي.. الهند تطرد مسؤولا بعد تصريحات مسيئة للنبي.. تطورات أزمة عروس كفر الدوار

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

أكدت أمنية طارق عروس كفر الشيخ، انها تتعرض لحالة من الظلم والفهم الخاطئ من الجميع بعد واقعة كتب الكتاب.

أفادت وسائل إعلام محلية في الهند بأن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، علّق عمل المتحدث باسمه بعد تصريحات مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف أمام غينيا بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولي، فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

ألغت النجمة المصرية ، ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وجاء ذلك بعد تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمتها الصحية الاخيرة ، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، رفض إدارة نادي ليفربول لعرض مقدم من نادي بايرن ميونخ بخصوص التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني. وقالت صحيفة تايمز الإنجليزية، إن نادي ليفربول رفض العرض المقدم من نادي بايرن ميونخ الافتتاحي لـ ساديو ماني والذي يقدر بـ 21 مليون باوند + 4 ملايين إضافات.

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، عن فوز الفريق على حساب منتخب غينيا، بنتيجة هدف دون رد في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023. وقال جلال في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "توقعت صعوبة مباراة غينيا، هم فريق جيد ويلعب كرة على الأرض، ولديهم لاعبين مميزين".

أفادت وكالة يونهاب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يختبروا إطلاق 8 صواريخ على "أهداف مختلفة" ردًا على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأخيرة.

تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة البناء والإسكان والمرافق الروسية للاختراق، بحسب وكالة رويترز .

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الإثنين، عن عزم بلاده إرسال منظومات صواريخ متعددة الإطلاق لأوكرانيا يصل مداها إلى 80 كيلومترا.