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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة أحمد العوضي.. الهند تطرد مسؤولا بعد تصريحات مسيئة للنبي.. تطورات أزمة عروس كفر الدوار

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية: 

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

أكدت أمنية طارق عروس كفر الشيخ، انها تتعرض لحالة من الظلم والفهم الخاطئ من الجميع بعد واقعة كتب الكتاب.

 

الهند تطرد مسئول بالحزب الحاكم بعد تصريحات مسيئة للنبي محمد

أفادت وسائل إعلام محلية في الهند بأن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، علّق عمل المتحدث باسمه بعد تصريحات مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف أمام غينيا بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولي، فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

 

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ألغت النجمة المصرية ، ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام». 

وجاء ذلك بعد تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمتها الصحية الاخيرة ، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.

 

ليفربول يتمسك بساديو ماني رغم وجود عرض مغري من بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، رفض إدارة نادي ليفربول لعرض مقدم من نادي بايرن ميونخ بخصوص التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني. وقالت صحيفة تايمز الإنجليزية، إن نادي ليفربول رفض العرض المقدم من نادي بايرن ميونخ الافتتاحي لـ ساديو ماني والذي يقدر بـ 21 مليون باوند + 4 ملايين إضافات.

 

إيهاب جلال: لا أستطيع تغيير أداء المنتخب في 5 أيام.. فيديو

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، عن فوز الفريق على حساب منتخب غينيا، بنتيجة هدف دون رد في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023. وقال جلال في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "توقعت صعوبة مباراة غينيا، هم فريق جيد ويلعب كرة على الأرض، ولديهم لاعبين مميزين".

 

للرد على كوريا الشمالية.. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يختبران إطلاق 8 صواريخ

أفادت وكالة يونهاب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يختبروا إطلاق 8 صواريخ على "أهداف مختلفة" ردًا على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأخيرة.

 

اختراق موقع وزارة الإسكان والمرافق الروسية

تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة البناء والإسكان والمرافق الروسية للاختراق، بحسب وكالة رويترز .

 

وزير الدفاع البريطاني يعلن إرسال صواريخ بمدى 80 كيلومترا إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الإثنين، عن عزم بلاده إرسال منظومات صواريخ متعددة الإطلاق لأوكرانيا يصل مداها إلى 80 كيلومترا.

 

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