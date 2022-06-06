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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

صدى البلد

ألغت النجمة المصرية، ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وجاء ذلك بعد تعرض  ياسمين  عبد العزيز لأزمتها الصحية الاخيرة ، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.

 

تفاصيل الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

وصلت النجمة ياسمين عبد العزيز مساء أمس برفقة  زوجها أحمد العوضي ، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة .

وينفرد صدى البلد بنشر الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ، حيث علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز أجرت عملية خامسة في سويسرا خلال الأيام الماضية.

وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لاربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ، والتي اجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا .

أزمة مرض ياسمين عبد العزيز إطلالة ياسمين عبد العزيز ازمة ياسمين عبد العزيز احمد العوضى وياسمين عبد العزيز

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بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

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