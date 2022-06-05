أهالي قرية يشعلون النيران في منزل متهم باغتصاب طفلة في المنوفية

أقدم أهالي قرية الانجب بمركز أشمون في محافظة المنوفية علي إشعال النيران في منزل متهم بالتعدي جنسيا علي طفلة من أبناء القرية تبلغ من العمر ١٤ عاما في وضح النهار.

سادت حالة من الغضب بين أبناء القرية عقب القبض علي المتهم الذين أكدوا سوء سمعته وأنه مسجل خطر ويتعاطي المواد المخدرة.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز. شرطة اشمون بتلقيه بلاغا من " ه.ع " بإدارة التعاون الزراعي بأشمون بقيام مسجل خطر بالاعتداء علي نجلته التي تبلغ من العمر ١٤ عاما في الصف الثاني الإعدادي.

وأكد والد الطفلة المغتصبة، أنه أثناء عودته من الكتاب لحفظ القرآن الكريم قام مسجل خطر من القرية بكتم أنفاسها وسحبها الي منزله تحت تهديد السلاح الأبيض وقام بالاعتداء عليها واغتصابها تحت السلاح.

وتابع في تصريحاته لصدي البلد، أنه تم عمل تقرير طبي وتحويل نجلته للطب الشرعي الذي كشف عن تعرضها للاعتداء الجنسي وتم ضبط المتهم مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وأشار إلي أن نجلته حافظة لكتاب الله وما حدث لها جريمة لا تنسي حيث أصيبت طفلته بحالة نفسية سيئة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.