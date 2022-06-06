بحضور ممثل الأغلبية.. أمانة مستقبل وطن تستضيف اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة قنا

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء أمس الأحد، اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة قنا.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.



وتناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.