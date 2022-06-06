رامي صبري يطرح أغنية "هي" .. ڤيديو

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هي” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الاغنية :"هيَّ .. هدية ليا متهادية .. مكافأتي من الدنيا ديا .. مفاجأة حلوة من الزمان خلتني افرح كمان فرحة طفل بعدية".

فين .. هانم دي منها اتنين مفيش .. صورتها ولا صورة افيش .. قدامها شعرا ورسامين .. بيسرحوا بالساعات ويحكوا بالسنين".

أغنية “هي” كلمات نادر عبدالله، الحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمودي.

يذكر أن أحيا كل من الفنان تامر عاشور والفنان رامى صبرى ، حفلا غنائيا بالسعودية ضمن فعاليات موسم جدة على مسرح ليالينا.

وقدم الثنائي خلال الحفل، باقة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.