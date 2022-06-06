خبيرة مصرفية: رفع الفائدة على الشهادات هدفه تحويل المدخرات الدولارية للجنيه

قالت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي قام بإعداد شهادة الـ18% بهدف تشجيع المصريين على تحويل مدخراتهم الدولارية إلى الجنيه المصري، ونجح في هذا الأمر بالفعل.

وتابعت "الشافعي"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن رفع معدل الفائدة على الشهادات لـ18% لم يؤدي إلى وقف المشروعات، خاصة وأن مدة هذه الشهادة هو عام واحد فقط، وبالتالي لن يقوم صاحب مشروع بوقف مشروعه بهدف شراء الشهادات.

خلل اقتصادي

ولفتت إلى أن المجلس التنسيقي يقوم بالتوفيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية للحكومة حتى لا يحدث أي تعارض بين السياسات المالية والنقدية، وبالتالي يحدث خلل اقتصادي.