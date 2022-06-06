فيفي عبده لـ أنغام: سلامتك .. كنتي رائعة في حفل جدة

حرصت الفنانة فيفي عبدة، على مساندة ودعم النجمة أنغام، بعد احيائها حفل جدة وهي ترتدي حامل اليد نتاج العملية التي اجرتها في ذراعها.

كتبت فيفي عبده من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “سلامتك يا أنغام .. كنتي رائعة في حفلة جدة .. ماشاء الله عليكي .. ربنا يحميكي”.

وظهرت أنغام في الحفل، بفستان أسود طويل وقدمت باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة للجمهور خلال فقرات الحفل، الذي يعد الأول بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا.

وعكة أنغام الصحية

أثارت المطربة أنغام موجة كبيرة من القلق عليها، بين جمهورها، بعد تداول مجموعة من الصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي ظهرت فيها بملابس العمليات وأثناء استلقائها على سرير بإحدى المستشفيات.

ونشرت راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام ، مجموعة من الصورة للفنانة أثناء ارتدائها قميص العمليات وهي باحدى المستشفيات، وكتبت على الصورة: "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا".

علاج طبيعي

بعدها بدأت تتحسن الحالة الصحية للمطربة الكبيرة أنغام ، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، وعلم صدى البلد من مصدر قريب منها أنها بخير وتتابع العلاج الطبيعي في المنزل".

أنغام تطمئن جمهورها

وطمأنت أنغام جمهورها من خلال حسابها على تويتر وكتبت: "شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني ، ممتنة لكم لكل اهلي واصحابي واحبابي.. الف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".