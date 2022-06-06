التونسية أنس جابر تتقدم للمركز الرابع في التصنيف العالمي لتنس السيدات

تقدمت التونسية أنس جابر مركزين بالتصنيف العالمي لسيدات التنس، لتصبح في المركز الرابع برصيد 4150 نقطة، وهو أفضل تصنيف تصل له خلال مسيرتها، وفي إنجاز لم تصل له أي لاعبة أو لاعب في تاريخ التنس العربي والإفريقي.



جاء ذلك بعد خروج اللاعبة الأمريكية جيسيكا بيجولا من الدور ربع النهائي لبطولة رولان جاروس للتنس، بينما ودعت أنس جابر البطولة من الدور الأول.



وواصلت البولندية إيجا شفيونتيك صدارتها للتصنيف برصيد 8631 نقطة، بعد تتويجها أمس السبت بلقب بطولة رولان جاروس، للمرة الثانية في مسيرتها.



وتقدمت الإستونية أنيت كونتافيت ثلاث مراكز، لتصبح الثانية برصيد 4326 نقطة، بدلا من التشيكية باربورا كريتشيكوفا التي تراجعت للمركز الرابع عشر برصيد 2642 نقطة.



وحلت الإسبانية باولا بادوسا في المركز الثالث برصيد 4245 نقطة بدلا من المركز الرابع.



وتراجعت اليونانية ماريا ساكارى مركزين لتصبح الخامسة برصيد 4016 نقطة، تليها البيلاروسية أرينا سابالينكا برصيد 3966 نقطة والتي تقدمت مركزا واحدا، ثم التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السابع برصيد 3678 نقطة.



وجاءت الأمريكية جيسيكا بيحولا في المركز الثامن برصيد 3255.



وحافظت الأمريكية دانيال كولينز على مركزها التاسع برصيد 3255 نقطة، تليها الإسبانية جاربين موجوروزا برصيد 3060 نقطة.



وتقدمت الأمريكية كوكو جوف -وصيفة بطولة رولان جاروس- 13 مركزا دفعة واحدة، لتصبح في المركز الـ13 برصيد 2756 نقطة.



وتراجعت البطلة المصرية ميار شريف مركزا واحدا، لتصبح في المركز الخمسين عالميا، برصيد 1175 نقطة.



وكانت البطلة المصرية قد تأهلت للدور الثاني ببطولة رولان جاروس، عقب فوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك، لتصبح أول لاعبة تتأهل لهذا الدور في بطولة رولان جاروس.



وكان من المقرر أن تواجه ميار في اليوم التالي بالدور الثاني السلوفانية تمارا زىدانسيك، إلا أنه قبل بدء المباراة أُعلن انسحاب ميار بسبب تأكد إصابتها بشرخ في القدم وتحتاج من 6 إلى 8 أسابيع للعلاج، حيث أصيبت ميار خلال مباراة الدور الأول، لكنها استكملت المباراة واستطاعت أن تفوز بها.