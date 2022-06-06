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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اللبناني: القبض على 12 متهما بإطلاق النار على عسكريين والإتجار بالمخدرات

صدى البلد

أعلن الجيش اللبناني القبض على 12 متهمًا بإطلاق النار على عسكريين أمس الأول والإتجار بالمخدرات، وذلك خلال مداهمات تعرضت خلالها آلية عسكرية لإطلاق نار؛ مما أدى لإصابة عسكريين اثنين بجروح.

 

جاء ذلك في بيان للجيش اللبناني مساء أمس الأحد، في ختام اليوم الثالث للعمليات العسكرية الموسعة التي يجريها الجيش في منطقة الشراونة ببعلبك (غربي البلاد).


وأكد الجيش أنه خلال مداهمات اليوم ونتيجة العمليات التي تُواصلها وحدات الجيش في منطقة الشراونة، تم توقيف 6 لبنانيين و6 سوريين لتورط بعضهم في إطلاق النار على العسكريين أمس الأول، ولكون بعضهم الآخر مطلوبا بموجب مذكرات ضبط وإحضار بسبب الإتجار بالمخدرات.

 

وأضاف أنه أثناء عمليات المداهمات، تعرضت آلية عسكرية لإطلاق نار، وأصيب عسكريّان بجروح، فَرَدَّت العناصر على مصادر النيران بالمثل.


وأوضح أنه تم ضبط 17 سلاحا حربيا، وقاذف "آر بي جي"، و15 بندقية صيد، وكمية من الذخائر والمخدرات، ومبلغ من المال، وثلاث سيارات رباعية الدفع، كما ضُبط معملان لتصنيع المخدرات، وتمت مصادرة محتوياتهما.


وأشار الجيش اللبناني إلى أن المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة، فيما تستمر عمليات الدهم لتوقيف باقي المتورطين.
 

الجيش اللبناني منطقة الشراونة الاتجار بالمخدرات الجيش

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