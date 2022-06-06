السيطرة على حريق مركز صيانة سيارات في أكتوبر

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق مركز صيانة سيارات بمدينة ٦ أكتوبر.

بلاغا تلقته شرطة النجدة في الجيزة، أفاد اندلاع النيران داخل مركز لصيانة السيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة ٦ أكتوبر.

على الفور تم الدفع بـ ٤ سيارات إطفاء الي موقع البلاغ.

ونجحت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة، في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وتم انتداب فريق من الادلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق واسبابه.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.