عامر حسين يحسم الجدل حول تعديل موعد مباراة القمة.. فيديو

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في بطولة الدوري بموعدها.

وأوضح عامر في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ،"لا لتأجيل لأي مباراة في بطولة الدوري حتى نهاية المسابقة".

استعدادات الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة فنية إضافية للرباعي يوسف إبراهيم "أوباما" ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومحمد أشرف "روقا"، وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى الرباعي وحدة تدريبية بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء، وذلك تحت إشراف "فيريرا".

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم ١٣ يونيو الجاري ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

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