درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 6-6-2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 6-6- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أية جمال الدين: إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، وهيئة الأرصاد الجوية وجهت توخى الحذر، وأن هناك مناطق فى الصعيد تشهد ارتفاعا، ولكن اليوم سيكون أفضل من الأمس، مؤكدة أن أمس وصلت درجة الحرارة لـ 42 درجة.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء الحارة خلال الـ 48 ساعة القادمة علي كافة الأنحاء الشمالية.

أجواء شديدة الحرارة

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ثم تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاع آخر في درجات الحرارة الأربعاء، لتسود أجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة فيما تسجل جنوب الصعيد 44 درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

الإسكندرية 29 22

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 22

بلطيم 28 21

مطروح 28 20

السلوم 29 21

سيوة 34 21

بورسعيد 28 22

دمياط 28 21

الزقازيق 35 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 21

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

نويبع 35 23

طابا 33 22

كاترين 30 18

الطور 35 23

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 24

الفيوم 36 22

بني سويف 37 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 41 24

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 39 26

أبو رماد 39 25

حلايب 35 23

رأس حدربة 35 22