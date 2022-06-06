شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

ارتكب شاب مذبحة مرعبة وسط أفراد أسرته، بقرية أبومناع التابعة لمركز دشنا شمال قنا، حيث أطلق عليهم وابل من الأعيرة النارية، نتج عنه مقتل والده و ٤ من أشقائه" ٢ رجال و ٢ سيدات".



تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد قيام شاب بإطلاق النار على أسرته، ما أسفر عن مقتل ٥ من أسرته و إصابة أخرى.



تبين قيام جمال عبد الناصر إبراهيم أبومناع، أطلق أعيرة نارية على أسرته، نتج عنها مقتل كل من: والده عبد الناصر ابراهيم أحمد، وشقيقيه أحمد عبد الناصر ابراهيم أحمد ، و محمد عبد الناصر ابراهيم أحمد.

و مقتل شقيقتيه وحيده عبد الناصر ابراهيم احمد ، و نجاة عبد الناصر ابراهيم احمد، و إصابة والدته سعاد وحيد على ٥٠ عاماً، بطلق نارى بالساقين.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.