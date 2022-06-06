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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحيرة: دعم منظومة الصحة بـ 14 سيارة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة

البحيرة
البحيرة

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اصطفاف عدد من سيارات الإسعاف الجديدة والمجهزة الخاصة بدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الأزمات بالمحافظة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأشار إلى أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هى مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأوضح أنه ستسهم سيارات الإسعاف الجديدة ذات المواصفات الفنية الكبيرة والمجهزة على أعلى مستوى فى الوصول لكافة نقاط الإسعاف والمراكز والقرى لتقديم خدماتها للمواطنين وتلك السيارات عبارة عن ١٤ سيارة إسعاف جديدة ومجهزة بتكنولوجيا عالية، والمخصصة للتمركز بعدد ١٤ نقطة إسعاف (١٢ نقطة إسعافإنشاء جديد - ٢ نقطة إسعاف تم تطويرها)، موزعين على عدد من القرى بمركزى دمنهور وأبو حمص.

مجدير بالذكر أن السيارة مكونة من جهاز تنفس صناعى، جهاز صدمات، جهاز لسحب الإفرازات، جهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية ونوبات الربو، جهاز مراقبة المريض لقياس العلامات الحيوية حيث يقوم الجهاز بمراقبة النبض وقياس ضغط الدم وأيضاًيقيس درجة الحرارة ونسبة السكر في الدم ونسبة الأكسجين فى الدم ويستخرج إشارات الدماغ، كما تشمل السيارة جهاز لرسم القلب وحقيبة جبائر لعلاج الكسور.

حيث أكد محافظ البحيرة أن سيارات الإسعاف الجديدة ستعمل على تدعيم القرى المحرومة بنقاط الإسعاف الجديدة والتي تم تطويرها بمبادرة حياة كريمة مما سيسهم في توفير رعاية صحية للمواطنين فى تلك القرى، كما وجه بضرورة اختيار أكفأ العناصر للعمل على تلك السيارات مع تدريبهم التدريب الأمثل لضمان تقديم الخدمة بشكل متكامل وبجودة عالية للمواطنين.

كما أشاد اللواء المحافظ بأداء رجال الإسعاف، وما يبذلوه من جهود كبيرة لتوفير خدمة طبية عاجلة فى الحالات الطارئة، وكذا مشاركة مرفق الإسعاف والتدخل فى جميع الأزمات مع بقية أجهزة المحافظة، مضيفاً أن جاهزية واستعداد المرفق بشكل دائم ومستمر أمر مشرف يستحق الإشادة والتقدير.

حضر تفقد اللواء المحافظ للسيارات الجديدة نهال بلبع  نائب المحافظ و حازم الأشموني السكرتير العام ، وكامل غطاس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، محمد ناصف مدير مرفق إسعاف البحيرة، حمودة الجزار وكيل مديريةالصحة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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