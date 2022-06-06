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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: من ينشرون الشائعات يبحثون عن التريند

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

نشر أحمد ابو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبد صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” منشورا ابدي فيه استياءه من بعض الأخبار التى تؤكد تدهور حالة والده الصحية. 

حيث علق أحمد أبو زهرة قائلا : مأساة التريند منذ تدهور حالة الوالد الصحية اللي تقريبا مصر كلها تعرفها من كتر ما الصحافة والمواقع والإعلام وبرامج الفضائيات بتحاصرنا وبتكلمنا بمنتهي الالحاح ده غير طبعا ان اللي اكتشفناه ان الكل لا يبحث إلا عن تريند والكل يبحث عن انه يكون اول واحد يكتب خبر او بينشر خبر او ياخد احاديث و معلومات مني انا او اخواتي عن صحته بغض النظر عن ظروفه هو وصحته بجد وبالفعل وبدون النظر لمدي الضغط العصبي اللي بنتعرض له احنا كأسرة.

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وأضاف أحمد أبو زهرة : المأساة في التريند بقي هي كمية الاشاعات اللي بتطلع وكمية الكلام الفارغ اللي بنقراه علي لساننا اذا كان انا أو اخواتي وده طبعا مصدر إزعاج كبير لنا كلنا " .


وأستكمل أحمد أبو زهرة : يا اهل الاعلام والمواقع نرجو منكم تحري الدقة واحترام رغبة الاسرة في فترات الضغط الشديدة اذا كنا عاوزين نتكلم ام لا لأن مفيش حد ممكن يتخيل ولا يحس بالظروف  اللي بيمر هو وإحنا بها.

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