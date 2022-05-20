مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

كشف الموسيقار الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد الإصابة التى ألمت به مؤخرًا وإجراء عملية جراحية له فى الحوض.

في العناية المركزة للمرة الرابعة

قال أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه للمرة الرابعة يتم نقله للعناية المركزة، موضحا أنه في كل مرة كان ينتقل فيها للعناية المركزة يأتي بسبب انتكاسة في صحته وفقدانه للوعى.

وأشار إلى أنه يفقد الوعي في بعض الأحيان ويستعيده في أحيان أخرى، غير أنه شدد على كونه يخضع لرعاية متكاملة في المستشفى الذي يعالج به، متحدثا عن صعوبات متفاوتة في عملية تلقي الطعام.

كسر في الحوض

أكد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن بداية أزمة والده كانت بكسر في مفصل الحوض اليمين، وأجرى عملية جراحية، وبعدها دخل وخرج من المستشفى أكتر من مرة خلال الشهرين الماضيين، وكان أخرها من أسبوع تقريبا، وكانت حالته جيدة وغادر المستشفى.

وأضاف: "لكن منذ ساعات، ارتفعت درجة حرارته جدا، وتم نقله للعناية المركزة، والأطباء قالوا انه مصاب بإلتهاب رئوى".

التهاب رئوي بسبب كورونا

وأضاف نجل الفنان قائلا: "والدى مصاب بإلتهاب رئوي شديد، وحاليا هو على أجهزة التنفس الصناعى لأن نسبة الأكسجين قليلة جدا فى جسمه، وعنده صعوبة فى التنفس، لكن الدكاترة أكدوا انه غير مصاب بفيروس كورونا".

وتابع نجل أبو زهرة: "هو حالته الصحية سيئة لأنه أصيب بكوفيد 19، وبعدها تعرض لكسر فى الحوض وخضع لعملية تغيير مفصل، ودي عملية كبيرة، خاصة بالنسبة للسن الكبير، وبعدها رفض تناول الطعام، وده تسبب فى ضعف جسمه ونقص الفيتامينات فى جسمه، وتعرضه للجفاف، لذا تم نقله للمستشفى أكتر من مرة خلال الشهرين الماضيين".

مطالب بالعلاج على نفقة الدولة

من جهة أخرى، خرجت مطالبات إعلامية بعلاج عبد الرحمن أبو زهرة على نفقة الدولة، خاصة أنه قيمة فنية كبيرة وقدم لمصر وللفن الكثير، حيث تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة عبر برنامج "الستات" عن الوضع الصحي لعبد الرحمن أبو زهرة، وأكدت أن الوضع الحالي له غير جيد، بسبب دخوله المتكرر للعناية المركزة وكثرة ما يعاني منه.

وطالبت الدولة بالتدخل لعلاجه على نفقتها، خاصة أنه قيمة فنية كبيرة ولا يقل عن أي فنان كبير، كما أن الرئاسة المصرية اطمأنت عليه حينما أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأجرى الرئيس السيسي اتصالا به للاطمئنان عليه.