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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المؤسسة البريطانية للاستثمار: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة للتأثير في الصناعة والتجارة العالمية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفداً بريطانياً من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار وذلك لبحث الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطقها الصناعية المتكاملة والموانئ الست التابعة.

 وذلك بعد أن قام الوفد بالأمس بزيارة مقر الهيئة بالسخنة والقيام بجولة تفقدية يرافقه اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة للقطاع الجنوبي ووليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج ، لتفقد أعمال التطوير بميناء السخنة وبعض مصانع المطور الصناعي لشركة السويس للتنمية الصناعية “SIDC”، حيث تضمنت الزيارة مصنعي سيراج لوحدات ومستلزمات الإضاءة الحديثة وأتيكو فارما إيجيبت لمنتجات التعقيم والمحاليل الدوائية.

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وفي مستهل الزيارة، قدم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تضمه من مناطق صناعية متكاملة في السخنة وشرق بورسعيد إضافة إلى الأعمال الخاصة لموانئ الهيئة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، واستعراض إمكانات الهيئة لتوطين صناعة تموين السفن البحرية والاستغلال الجيد لموقع المنطقة الاقتصادية الجغرافي في مشروعات الهيدروجين الأخضر والذي تستعد له الهيئة بقوة لتوطين صناعات الوقود الأخضر تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية وكذلك التحول للاقتصاد الأخضر.

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كما استعرض رئيس الهيئة الاقتصادية الصناعات المستهدفة الأخرى والتي تم تحديدها وفقاً لأولويات الدولة المصرية ومناخ الاستثمار في المنطقة بالتوازي مع احتياجات الأسواق العالمية مما يسهل فتح آفاق التعاون مع المستثمرين من مختلف الدول.

وعلى جانب آخر أكد المهندس يحيى زكي على استعدادات الهيئة لتعزيز التعاون مع الجانب البريطاني واستقطاب استثمارات إنجليزية داخل المنطقة، موضحاً النظم الإجرائية الخاصة بإقامة المشروعات داخل المنطقة والتسهيلات التشريعية والحوافز الاستثمارية الخاصة بالهيئة وبدعم من الدولة المصرية، وتمتع الهيئة بالعديد من التسهيلات الإجرائية والتي تتمثل في خدمة الشباك الواحد والتي تساعد المستثمرين في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بهم في مكان واحد، فضلاً عن منح إقامة  5 سنوات للمستثمرين الأجانب وتمتع المشروعات كثيفة العمالة بتيسيرات خاصة.

وخلال اللقاء تطرق الجانبين إلى ملف صناعات الهيدروجين الأخضر، حيث أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى الخطوات البناءة في هذا الملف، والتي نتج عنها توقيع 7 مذكرات تفاهم حتى الآن مع شركات وتحالفات عالمية، لإنتاج الوقود الأخضر لتمكين الشركات من عمل الدراسات الفنية والقانونية والمالية وتوقيع العقود النهائية بعد توافق جميع الأطراف عليها، ليتم الإعلان عنها في نوفمبر المقبل بالتزامن مع استضافة مصر لـ Cop 27 في شرم الشيخ.

ومن جانبه، أعرب الوفد البريطاني عن سعادته بما أحرزته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء على مستوى الإجراءات أو التطلع لقطاعات صناعية بعينها إضافة إلى ما لمسه على أرض الواقع وماتقوم به الهيئة لما يؤهلها للتأثير في الصناعة والتجارة العالمية خاصة في ظل الخطوات الملموسة في مجال إنتاج وتصنيع الوقود الأخضر والذي يسهم بشكل كبير في التحول نحو عالم أفضل.

وتأتي هذه الزيارات من الوفود المختلفة ضمن خطة الهيئة الترويجية لتعريف مختلف المستثمرين بالفرص الاستثمارية وفتح آفاق التعاون أمام الاستثمار الأجنبي ومناقشة العروض الاستثمارية المختلفة خاصة فيما يتعلق بإنتاج وتصنيع الهيدروجين الأخضر تبعاً لسياسات الدولة المصرية .

الجدير بالذكر أن المؤسسة البريطانية للاستثمار BII هي الذراع التمويلي بالحكومة البريطانية والتي تشارك في تمويل وتنمية المشروعات في قارتي إفريقيا وآسيا ودول الكاريبي، لدعم نمو الشركات والمؤسسات الاقتصادية من خلال ضخ استثمارات لخلق اقتصادات أكثر إنتاجية واستدامة.

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