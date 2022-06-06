بلاغ من اتحاد اليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الاثنين، بيانا رسميا يرفض فيه الإساءة التي تعرض لها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بسبب اللافتة التي وضعها نادي الزمالك، وتحمل إهانة لرئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد الاتحاد المصري في بيانه أنه يرفض الإساءة لرمز كبير في تاريخ كرة اليد المصرية والدولية وأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب هذه الإساءة.

وجاء نص بيان اتحاد اليد على النحو التالي:

- فوجئ الشعب المصرى العظيم قيادة وحكومة ومؤسسات بصورة صادرة عن نادي يمثل أحد المؤسسات الرياضية المصرية العريقة، ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضعها رئيس نادي الزمالك على مجموعة من الحمامات كتب عليها «مجمع توليتات حسن مصطفى»، وذلك ليراها العالم أجمع.

- الدكتور حسن مصطفى ، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، لأربع دورات متتالية، والرئيس الشرفي للاتحاد المصرى لكرة اليد، مدى الحياة، هذا الرجل الذى يمثل رمزا من الرموز المصرية الذي يفتخر به كل مصري ويشرفه في المحافل الدولية كافة، ويرفع اسم مصرنا العزيزة عاليا أمام العالم.

- الرجل الذي يستقبل في دول العالم كافة استقبالا رسميا كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد بحفاوة وترحاب واحترام وتقدير، وكرمته القيادة السياسية وأطلقت اسمه على أحدث مجمع صالات رياضية بمدينة 6 أكتوبر، بينما يتم السخرية من تكريم الدولة من رئيس نادي الزمالك.

وتساءل اتحاد اللعبة في بيانه: «هل وصل بنا التدني الأخلاقي إلى هذا الحد الذي هو إهانة لبلدنا الغالي».

واختتم البيان: «أخيرا فإن الاتحاد المصرى لكرة اليد يهيب بقيادة الدولة ومؤسساتها الوقوف بحسم وحزم أمام هذه الممارسات التي تهين الدولة ورموزها أمام العالم، الذي يقدرنا ويحترمنا ويعتز بمصرنا الحبيبة، وينوه إلى أنه لن يسكت أو يتغاضى عن هذه الإهانة التي طالته بشكل خاص، ويتوجه ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك ،لما بدر منه من إهانة لرمز من رموز الدولة والعالم، وذات البلاغ موجه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومجلس النواب واللجنة الأوليمبية المصرية، باعتبار أن هذه المؤسسات المنوط بها الدفاع عن الدولة المصرية، أملين في اتخاذها ما تراه مناسبا في شأن ما أصابنا والشعب المصري والعالم من إهانة سخيفة متعمدة ضد رمز من رموزنا».