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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باسم إنجلترا .. ميدو : إيه يا جماعة قصة ‎الشوربجي بطل الاسكواش

صدى البلد

أعرب احمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق عن اندهاشه من تصرف محمد الشوربجي نجم الاسكواش بقراره باللعب باسم المنتخب الانجليزي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"‏ايه يا جماعه قصة ‎#الشوربجي بطل الاسكواش اللي خد قرار انه يلعب باسم انجلترا؟ هو القانون في الاسكواش يسمح بكده؟"

هليوبوليس يعلن إلغاء التعاقد مع الشوربجي على خلفية اللعب باسم إنجلترا

أعلن مسؤولو نادي هليوبوليس برئاسة عمرو السنباطي إلغاء التعاقد مع محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً للإسكواش وذلك بعدما أعلن اللاعب للعب باسم إنجلترا بدلاً من مصر.

وكان نادي هليوبوليس قد تعاقد مع "الشوربجي" منذ عامين قادما من صفوف سموحة السكندري.

وكان الاتحاد الإنجليزي للاسكواش، قد أعلن في وقت سابق أن محمد الشوربجي سيلعب جميع البطولات الدولية المُقبلة باسم إنجلترا وليس باسم مصر.

يذكر أن محمد الشوربجي حقق العديد من الإنجازات باسم مصر، على رأسها تحقيقه لقب بطولة العالم عام 2017.

وبات الشوربجي أول لاعب مصري يحقق إنجازات دولية ثم يمثل دولة أخرى.

ويبلغ الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح محمد الشوربجي في تحقيق 44 لقبًا، مما جعله أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الإسكواش.

 

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