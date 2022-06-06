برلماني: المشروعات القومية في عهد السيسي مهدت الطريق للجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى مسئولية البلاد في مرحلة انتقالية وفترة عصيبة، لكنه استطاع بفضل رؤيته الثاقبة وخططه الطموحة أن يحول الموقف من محنة إلى منحة، لينطلق بالدولة نحو تنمية شاملة وغير مسبوقة استطاعت الدولة من خلالها أن تتصدى لكبرى الأزمات العالمية.

وأضاف “سمير”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة بعد تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، امتلكت معدلا كبيرا من احتياط النقد الأجنبي حتى وصل إلى ما قبل جائحة كورونا والأزمة الروسية لـ 44 مليار دولار، لتكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين بالخراج تؤكد عدم وجود مشكلة في العملة الصعبة، لافتا إلى أن الاقتصاد يبعث كل حين برسالة قوية للمستثمرين تؤكد اتساع الاقتصاد المصري لاستثماراتهم.

وأوضح عضو الشيوخ، أن تدشين الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من المشروعات القومية والخدمية الضخمة بمحافظات الصعيد إنجاز كبير لصالح المواطن، من خلال المشروع الأكبر فى العصر الحديث “حياة كريمة”، والتى اعتبرت بحق أكبر مبادرة انسانية فى العصر الحديث، لافتا إلى أن التاريخ فى عهد السيسي سطر بناء حقيقية على أرض الجمهورية الجديدة التى وضعت أسسها فى عام 2014، فضلا عن الاكتشافات الهائلة فى مجال الغاز الطبيعى التى حققت الاكتفاء الذاتى لمصر، حيث نجحت فى ضخ أموال واستكشافات جديدة حققت لمصر فائضا كبيرا واكتفاء ذاتي من الغاز والبترول بحلول عام 2030.

وأكد أن مصر تسير برؤى واضحة وخطوات ثابتة ، تمكنت من خلالها من تحقيق مشروعات عملاقة، بعمل أضخم شبكة طرق ، وإقامة أكثر من 22 مدينة صناعية جديدة و 14 مدينة جديدة على أحدث النظم التكنولوجية لمدن المستقبل منها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة والتى وفرت الآلاف من فرص العمل على اثرها انخفضت نسبة البطالة فى سابقة لم تشهدها الدولة ما قبل الـ 8 سنوات.

ونوه “سمير” بأن الدولة خلال عهد الرئيس السيسي أطلقت العديد من المبادرات الصحية والتى عادت بالنفع لصالح المواطن المصري، أبرزها التأمين الصحي الشامل، مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي ، تحت شعار 100 مليون صحة.

ولفت إلى أن ملف تطوير العشوائيات شهد اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية، وتمت ترجمة هذا الاهتمام في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022، حيث إن التكلفة المقدرة لتطوير العشوائيات غير الآمنة تبلغ 40 مليار جنيه، مما يؤكد أن هناك جدية من قبل الدولة في الانتهاء من هذا الملف ووضع سياسة جديدة للتعامل مع العشوائيات بشكل عام، لافتا إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، يؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة تليق و آدمية المواطن المصري .

وألمح إلى أن هناك طفرة تنموية كبيرة فى كافة المجالات لاسيما المجال الزراعي، حيث أن الدولة تنتهج سياسة طموحة تستهدف من خلالها زيادة الصادرات المصرية للخارج وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي، أولوية حقيقية للدولة المصرية في هذا التوقيت، مع توجيهات الرئيس السيسي، بالعمل عبر مختلف وزارات وأجهزة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات للخارج لنحو 100 مليار دولار.