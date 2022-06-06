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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيبخل بجهده ومشاعره | محمد صبحي ينشر تغريدة مؤثرة على تويتر

صدى البلد

شارك النجم، محمد صبحي، جمهوره ، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. 

وكتب صبحي:"اللي اتعود علي البخل من صغره لما يكبر هيبخل بوقته وبجهده .. هيبخل حتي بمشاعره !".

 وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين الفنان محمد صبحي ، وتم منحه جائزة  " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان.

 وحرص صبحي على القاء كلمة وقال":تكرمت قبل ذلك في المركز الكاثوليكي ولكن هذا التكريم بالتحديد ملأني فرحة لانها باسم يوسف مظلوم، ومن ٧٠ سنة كان لدي ٤ سنين لذلك فخور بتكريم اليوم هنا".

 وتابع": الاب يوسف مظلوم حرص على حضور عرض لي وأنا في الجامعة، وتعجب من عدم عرض المسرحية في مسارح وسط البلد، فجئت إلى المركز الكاثوليكي وقمت بعمل بروفات على المسرح هنا ووافق على تعديلاتي في المسرح لذلك الاب مظلوم له فضل علىّ في تقديم هاملت ولن انسي ما فعله معي ولا انسي جميله".

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