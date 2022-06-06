وزير التعليم يشرح طريقة كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة على البابل شيت

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن طريقة كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة على البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في امتحانات الثانوية العامة 2022 ، الجزء العلوي من البابل شيت لا يتم التعامل معه بالماسح الضوئي من الأساس، ويقوم خبراء المركز بتدقيق ما يكتب عليه ومراجعته.. وبالتالي الموضوع بسيط للغاية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، سواء كتب الطالب رقم الجلوس بالارقام ١، ٢، ٣ او 1, 2, 3، تكون الكتابة من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الايمن فارغا وينتهي الأمر.

واستكمل وزير التربية والتعليم، تصريحاته، قائلا أكاد لا أصدق أننا نضيع وقتا في أمور بهذه البساطة ، فليكتب الطالب رقم الجلوس بوضوح وسوف يقوم الخبراء بمراجعته بعين بشرية اولى وعين بشرية ثانية للتأكد ، ويسجلونه على النظام الالكتروني.

و كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطوات الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

قالت وزارة التربية والتعليم أنه لـ الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة لابد من اتباع الاتي الخطوات التالية :

يدخل الطالب على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

يتم الدخول بإستخدام البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب

بعد الدخول يمكن للطالب الضغط على ذر الاستعلام عن رقم الجلوس و الاطلاع على مقر لجنة سير الإمتحان

للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي https://office365.emis.gov.eg/

ومن المقرر أن تقوم المدارس الثانوية اليوم بتوزيع ارقام جلوس الثانوية العامة “الورقية” اليوم على الطلاب في المدارس

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا