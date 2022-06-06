تعرف على طريقة تحويل امتداد الصور

يحتاج معظم المستخدمين الذين يعملون مع الصور إلى تحويل امتداد الصور إلى صيغة جديدة ، ما يستدعي وجود طرق المختلفة للتعامل لتحويل امتداد الصور.

جدير بالذكر أنه يوجد كثير من امتدادات ملفات الصور ويحدد امتداد الملف صيغة الصورة بينما تحدد صيغة الصورة البرنامج الذي يمكن استخدامه لفتح الصورة، ويعد امتداد JPG أشهر امتداد الذي ستضطر إلى استخدامه في أي وقت من الأوقات لذلك سنوضح أسهل طريقة لتحويل امتداد الصور.

١- تغيير امتداد الصور يدويا:

يمكن تغيير امتداد ملفات الصور يدويًا عن طريق تغيير اسم الملف باستخدام لوحة المفاتيح أو حذف الامتداد القديم وكتابة امتداد آخر . فإذا كان امتداد الصور الحالي يمنعك من الوصول إلى محتوى الملف والتي تأتي عادة بظهور رسالة خطأ "صيغة الملف غير صحيحة".

بينما يمكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى تقليل جودة الصورة ويفضّل عادة استخدام طريقة "حفظ باسم" في برنامج تحرير الصور، كما يجب الحذر عند تغيير امتداد أي ملف يدويًا والاحتفاظ بنسخة احتياطية من الملف قبل تعديل امتداده.

١- ابحث عن الملف.

٢- أظهر امتداد الملف.

٣- أعِد تسمية الملف، عن طريق النقر بزر الفأرة الأيمن على ملف الصورة واختر "إعادة تسمية" Rename ثم احذف الامتداد القديم واكتب الامتداد الجديد مكانه.

فإن كان اسم الملف "myimage.png" مثلًا، يمكنك إعادة تسمية الملف ليصبح "myimage.jpg".



٢- استخدام برنامج تحرير الصور الافتراضي:

تعد هذه هي أسهل طريقة لتحويل امتداد صورة إلى صيغة مختلفة هو استخدام برنامج تحرير الصور. حيث يمكن استخدام برنامج الرسام على نظام ويندوز، كما يمكن استخدام بعض البرامج الأخرى أيضًا.

١- افتح الصورة في البرنامج الذي تفضِّل استخدامه أو انقر على الصورة بشكل مزدوج لفتحها باستخدام البرنامج.

٢- انقر على القائمة "ملف" File من شريط القوائم أعلى الشاشة، بعدها ستظهر قائمة منسدلة تحتوي على خيارات لملف الصورة.

٣- احفظ ملف الصورة عن طريق النقر على حفظ "Save" . سيحدث تغيّر الصيغة بشكل متزامن مع حفظ نسخة جديدة من الملف ويفيد ذلك لأنك ستحتفظ بالملف الأصلي لاستخدامه عند وجود أي أخطاء ترغب بالتراجع عنها.

٤- قم بإعادة تسمية الملف حيث ستظهر نافذة تسمح لك بتعديل اسم الملف و امتداده حيث ستوجد قائمة منسدلة تسمى "الصيغة" أو "حفظ بامتداد" وستجد بداخلها 12 خيارًا ، بما في ذلك "JPIG" أو "JPG".



وقم باستخدم برنامج تحرير صور مختلف مثل فوتوشوب أو جرّب طريقة أخرى إن كان الامتداد الذي ترغب بالتحويل إليه غير موجود في القائمة المنسدلة.

٥- احفظ الملف. بالنقر "حفظ" بعد الانتهاء من اختيار اسم الملف وامتداده وموقعه.

٣- استخدام برنامج تحويل صور:

١- ابحث على البرنامج المناسب عبر الإنترنت مثلا ابحث بالملف الذي تريده للامتداد JPG

٢- قم بتنزيل ملفات الصور و ستكون معظم خدمات التحميل مجانية في الغالب.

٣- اتبع الإرشادات الموضحة بالبرنامج لتحويل امتداد الصورة.

وإليك بعض الترشيحات لبرامج تحويل امتداد صور مختلفة: im2go.com، iloveimg.com، image.online-convert.