سامسونج تخطط لتزويد آبل بشاشات OLED لاستخدامها بمنتجاتها الجديدة

تخطط العملاقة الكورية الجنوبية سامسونج Samsung لإنشاء خط إنتاج جديد في سوقها المحلي بكوريا الجنوبية لإنتاج شاشات كبيرة الحجم من نوع OLED لاستخدامها في أجهزة التابلت واللابتوب، ويبدو أنه سيتم توفير هذه الشاشات لشركة آبل Apple.

وبحسب ما نشره موقع Gizmochina، ستقوم سامسونج بتوفير شاشات OLED من مقرها في كوريا الجنوبية إلى شركة آبل الرائدة التي ستزود بها أجهزتها من الجيل التالي في الآيباد ولابتوب MacBooks.

واوضح الموقع أن هذه الأخبار تتناسق مع تقرير سابق أشار إلى أن تابلت iPad Pro سينتقل أخيرًا لدعم شاشات من نوع OLED في عام 2024.

ويشير تقرير جديد إلى أن خط الإنتاج الجديد للشركة سيكون موجودًا في مصنع مختلف لصنع شاشات OLED للابتوب حيث ستكون شاشة MacBook Pro عبارة عن لوحة OLED توفرها سامسونج، وبحسب التسريبات سيتم الإطلاق في وقت ما عند سنة 2025 أو ربما بعد ذلك.

جدير بالذكر أن آبل قامت باستخدام شاشات mini LED في الفترة الأخيرة لأجهزة الآيباد و MacBook ، بينما ستكون الشاشات من نوع OLED هي أحدث نقلة لآبل، وتعرف شاشة OLED بوحدات البكسل ذاتية الانبعاث ولا تتطلب إضاءة خلفية مثل شاشات LED الصغيرة، مما يساعد في تحسين نسبة التباين ويتيح عمر بطارية أفضل لأجهزة الآيباد و MacBook المستقبلية.

وتستخدم بالفعل آبل حاليا شاشات من نوع OLED لهواتف آيفون و ساعاتها الذكية Apple Watch، لذلك ما هي إلا مسألة وقت لتنقل آبل منتجاتها الأخرى من الآيباد و MacBook لنفس النوع المتقدم من الشاشات.