عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تخطط لتزويد آبل بشاشات OLED لاستخدامها بمنتجاتها الجديدة

سامسونج تعتزم مد
سامسونج تعتزم مد آبل بشاشات OLED لمنتجاتها القادمة

تخطط العملاقة الكورية الجنوبية سامسونج Samsung لإنشاء خط إنتاج جديد في سوقها المحلي بكوريا الجنوبية لإنتاج شاشات كبيرة الحجم من نوع OLED لاستخدامها في أجهزة التابلت واللابتوب، ويبدو أنه سيتم توفير هذه الشاشات لشركة آبل Apple.

وبحسب ما نشره موقع Gizmochina، ستقوم سامسونج بتوفير شاشات OLED من مقرها في كوريا الجنوبية إلى شركة آبل الرائدة التي ستزود بها أجهزتها من الجيل التالي في الآيباد ولابتوب MacBooks.

واوضح الموقع أن هذه الأخبار تتناسق مع تقرير سابق أشار إلى أن تابلت iPad Pro سينتقل أخيرًا لدعم شاشات من نوع OLED في عام 2024.

سامسونج تعتزم إطلاق سلسلة هواتف قابلة للطي بسعر أرخص

تسريبات.. حصول ساعات سامسونج Galaxy Watch5 على مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم

ويشير تقرير جديد إلى أن خط الإنتاج الجديد للشركة سيكون موجودًا في مصنع مختلف لصنع شاشات OLED للابتوب حيث ستكون شاشة MacBook Pro عبارة عن لوحة OLED توفرها سامسونج، وبحسب التسريبات سيتم الإطلاق في وقت ما عند سنة 2025 أو ربما بعد ذلك.

جدير بالذكر أن آبل قامت باستخدام شاشات mini LED في الفترة الأخيرة لأجهزة الآيباد  و MacBook ، بينما ستكون الشاشات من نوع OLED هي أحدث نقلة لآبل، وتعرف شاشة OLED بوحدات البكسل ذاتية الانبعاث ولا تتطلب إضاءة خلفية مثل شاشات LED الصغيرة، مما يساعد في تحسين نسبة التباين ويتيح عمر بطارية أفضل  لأجهزة الآيباد و MacBook المستقبلية.

وتستخدم بالفعل آبل حاليا شاشات من نوع OLED لهواتف آيفون و ساعاتها الذكية Apple Watch،  لذلك ما هي إلا مسألة وقت لتنقل آبل منتجاتها الأخرى من الآيباد و MacBook لنفس النوع المتقدم من الشاشات.

سامسونج آبل شاشات OLED Apple Samsung iPad لابتوب MacBook

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

بلاغ من الاتحاد المصري لليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

بعد أنباء انفصالها عن العوضي.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر التريند

ترشيحاتنا

التشكيك في الصحة العقلية.. أوكرانيا والمجر تتبادلان الإهانات بسبب خلاف دبلوماسي كبير

1.2 مليار جنيه.. عقوبات رادعة لعصابة غسل الأموال بعد القبض عليها

حبس المتهمين فى وفاة طفل حضانة الإسكندرية 4 أيام

مرتضى منصور: لم يتم احتجازي في قضية سب محمود الخطيب.. تفاصيل

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

ضخ 300 مليون جنيه استثمارات فرنسية في السوق المصرية خلال 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

فيديو

كل طلباتك مجابة.. محمد صلاح يلبي نداء مشجع مصري لعلاجه "فيديوجراف"

سد النهضة .. عباس شراقي يفجر مفاجأة بشأن الملء الثالث | فيديوجراف

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

اﻟﻤﺰﻳﺪ