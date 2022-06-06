خطة النواب تناقش مشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ناقش اليوم اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، مشروع الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2022/2023.

وعرض ممثلو الهيئة ووزارتى المالية والتخطيط مشروع الموازنة والمخصصات المعتمدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2022/2023، حيث بلغ المقدر لإجمالى الموازنة 6 مليار و97 مليون و600 ألف جنيه مقابل 7 مليار و434 مليون جنيه للسنة المالية 2021/2022.



وبلغ المخصص لبند الأجور واحد مليار و100 مليون جنيه، و65 مليون جنيه لبند خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و807 مليون جنيه للمصروفات، و574.3 مليون أعباء وخسائر.

وقدر إجمالى التكاليف والمصروفات 2 مليار و547 مليون جنيه، ومبلغ 197 مليون و600 ألف جنيه للاستخدامات الاستثمارية، و2 مليار و497 مليون جنيه لجملة الاستخدامات الرأسمالية.