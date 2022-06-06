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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تصادر طائرتين من ممتلكات الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش

الثري الروسي
الثري الروسي

في قرار جديد لمعاقبة ماهو روسي، قررت  وزارة العدل الأمريكية اليوم الإثنين، أن تعاقب ملياردير روسي بمصادرة ممتلكات تخصه .

ووفق وسائل إعلام متفرقة، فإن قرار العدل الأمريكية، جاء بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي الثري رومان أبراموفيتش.
وأشارت وسائل الإعلام، أن  هذه العقوبات على أبراموفيتش، جاءت لأن هاتين الطائرتين استخدمهما في  انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا.

وفرضت أمريكا والدول الغربية عقوبات واسعة على روسيا، بداية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزرائه ورجال أعمال الروس، وذلك لاستمرار عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأظهرت، عقوبات وزارة العدل الأمريكية، أن الطائرتين، وهما بوينج 787-8 دريملاينر وجالفس تريم جي650 إي آر النفاثة، توجهتا إلى مناطق روسية في وقت سابق هذا العام في انتهاك لقيود أمريكية على التصدير، وهي الذريعة التي صادرت بموجبها أمريكا الطائرتان.

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