زيلينسكي: يتم الضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات لـ روسيا

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، بأن تأثير الصراع الدائر بين موسكو وكييف يتزايد في جميع أنحاء العالم، مما أدي إلي تزايد الضغط على أوكرانيا للتوصل إلى أي حل سلمي وإنهاء الحرب.

وحسب “روسيا اليوم” قال زيلينسكي: “بالطبع، يريد الجميع دفعنا قليلاً نحو نوع من النتائج، بالتأكيد غير مناسبة لنا، ولكنها مناسبة لبعض الأطراف التي لديها مصالحها الخاصة، المالية والسياسية على حد سواء”.

ولم يوضح الرئيس الأوكراني بالتحديد ما الذي تمارسه الأطراف على أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو.

واستبعد زيلينسكي، وكذلك كبار المسؤولين الأوكرانيين الآخرين، مرارًا وتكرارًا أي احتمال لتقديم تنازلات إقليمية لروسيا، وتعهدوا باستعادة جميع أراضي البلاد.

ولا تشمل تطلعات كييف الإقليمية الأرض التي وقعت تحت السيطرة الروسية وسط الصراع المستمر فحسب، بل تشمل أيضًا جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية المنفصلة وشبه جزيرة القرم، التي انفصلت عن أوكرانيا وتوحدت مع روسيا في عام 2014.