قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن الوضع في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، ومدينة سيفيرودونتسك في شرق البلاد، يمثل التهديد الأخطر بالنسبة للقوات الأوكرانية في الوقت الحالي.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” قال زيلينسكي، "كما تعلمون، نحن نسيطر على الوضع".

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن المقاتلين الشيشان سيطروا بشكل كامل على خط التماس مع الفصائل القومية الأوكرانية في مدينة سيفيرودونتسك بجمهورية لوجانسك الشعبية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن سيطرة الجيش الروسي علي سفياتوجورسك في جمهورية دونتسك الشعبية شارف على الانتهاء.

وقال: “القوات المسلحة الروسية تكمل تحرير مدينة سفياتوجورسك في جمهورية دونتسك والأراضي المحيطة بها ... تخلت كتائب لواء الهجوم رقم 95 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 81 للجو المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية عن المعدات العسكرية مع الأسلحة وانتشرت على طول الساحل".

وأوضح كوناشينكوف أن حوالي 80 مقاتلاً من القوات المسلحة الأوكرانية سبحوا عبر النهر، ولم يكن هناك إطلاق نار عليهم.

وقال: “ نعتبر رفض الجنود الأوكرانيين الدفاع عن نظام كييف غير المرغوب فيه الذي يقوده القوميون هو الشيء الوحيد الصحيح الذي يجب فعله وليس الجبن. وبالتالي، فقد أنقذوا حياتهم جميعًا”.

وأضاف: “ندعو جميع الجنود وأفراد وحدات الدفاع الإقليمية في أوكرانيا أن تحذو حذوها وتوقف المقاومة الطائشة حفاظا على أرواحهم”.