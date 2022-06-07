خفض معدل النمو السكاني.. الأهداف الاجتماعية في خطة التنمية للعام الجديد

نصت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية 2022-2023، والتي يناقشها مجلس الشيوخ، في محورها الثاني الخاص بأهداف الخطة فى التنمية الاجتماعية، على مجموعة من الأهداف المتعلقة بالتعداد السكاني ونسب الأمية ومعدلات التضخم ونسبة مشاركة الإناث والشباب في العمل، وذلك من أجل النزول بمعدل البطالة.

وأشارت الوثيقة إلى مجموعة من الأهداف جاءت كالتالي:

* خفض معدل النمو السكانى من نحو 2% عام 18/2019 الى 1,8% فى عام الخطة.

* خفض نسبة الأمية من 18,9% عام 2019 الى 17% فى نهاية عام الخطة.

* ضرورة ألا يتجاوز معدل التضخم العام 10% فى نهاية عام الخطة.

* خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومى من 29,7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% عام 22/2023. وتحت خط الفقر المدفع من 4,5% الى 3,8%.

* زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية فى معدلات البطالة.