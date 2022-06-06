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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور المحافظ

يدوم الفرح.. 200 أسرة تتسلم أجهزة العرائس بـ الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، فعاليات تسليم أجهزة كهربائية لـ ٢٠٠ عروسة من بنات الغربية ضمن مبادرة "يدوم الفرح" والتي نظمتها مؤسسة حياة كريمة.

 

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وأشار الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف إلى الدور العظيم الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الحياة الكريمة للمواطنين مقدما الشكر لكل من ساهم في إدخال السرور على ٢٠٠ أسرة من أبناء وبنات المحافظة.

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من جانبه بدأ محافظ الغربية كلمته بيدوم الفرح، يدوم الفرح لفخامة الرئيس، يدوم الفرح على الجمهورية الجديدة وعلي الإنسان المصري وعلى مؤسسة حياة كريمة وعلى بنات محافظة الغربية، مؤكداً أننا اليوم جئنا لنقدم لبناتنا هدية بسيطة من الدولة من أجل المساهمة في تكوين أسر قائمة على الحب والمودة والوعي وحب الوطن، موجهاً نصيحته لتلك الأسر بالعمل والاجتهاد على تشكيل ذرية تعي بقضايا الوطن وتحب بلدها وتنتج من أجلها.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أطلق هذه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري لتغير حياة أكثر من ٦٠ مليون مواطن إلى الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن الغربية سعت بقوة لتكون من أوائل المحافظات في الوصول إلى نسب إنجاز المشروعات المختلفة إلى جانب تفقوها في تنفيذ  أكثر من ٢٥٠ قافلة متنوعة ما بين طبية وبيطرية وتوعوية واجتماعية إلى جانب العديد من الأنشطة في مجالي بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي من أجل الوصول إلى الإنسان الذي تهدف إليه الجمهورية الجديدة "جمهورية الإنسان ".

ضبط 27 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية لردع المخالفين

 

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محافظ الغربية مؤسسة الأوقاف محافظة الغربية الغربية رمضان وزارة الأوقاف القران الكريم الدكتور طارق رحمي

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