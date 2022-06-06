بريطانيا تسجل 73 إصابة جديدة بـ جدري القرود

أبلغ مسؤولو الصحة البريطانيون عن 73 حالة إصابة بمرض جدري القرود، اليوم الاثنين، ما رفع عدد الحالات الإجمالي إلى أكثر من 300 حالة في جميع أنحاء البلاد.

ويوجد في بريطانيا حتى الآن أكبر انتشار تم تحديده للمرض خارج إفريقيا، بينما رصدت الغالبية العظمى من الإصابات وسط الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

ويحذر مسؤولو الصحة من أن أي شخص، بغض النظر عن ميوله الجنسية، من المحتمل أن يكون معرضًا للإصابة بجدري القردة إذا كان على اتصال وثيق مع مريض أو ملابسه أو ملاءات سريره.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، إن أكثر من عشرين دولة لم تحدد من قبل حالات إصابة بفيروس جدري القرود أبلغت عن 780 حالة، بزيادة أكثر من 200 في المئة في الحالات منذ أواخر مايو الماضي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإنه لم يتم حتى الآن تحديد أي وفيات بسبب جدري القردة خارج إفريقيا.

وخلال العام الحالي، تم تسحيل أكثر من 1400 حالة إصابة بفيروس جدري القرود و63 حالة وفاة في أربعة بلدان يتفشى فيها المرض، وهي الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو ونيجيريا، وفقًا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.