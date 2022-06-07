شاهد.. ثعابين ضخمة تزحف على صدر رجل في ميشيجان أثناء نومه

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لـ رجل نائم برفقة اثنين من الثعابين البورمية الكبيرة (صفراء اللون) تزحف على جسده.

أثار المقطع رعب وذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الثعابين وهي تزحف حوله دون أن تؤذيه، ولم يكن الرجل خائفًا منها.

جاء في تعليق الفيديو المنشور على إنستجرام بواسطة Snakebytestv، في بعض الأحيان، بعد يوم طويل، يكون أخذ قيلولة مع الأشياء المفضلة لديك أمرًا ضروريًا! لا يمكنني أن أكون الوحيد".

حصد مقطع الفيديو أكثر من 1.3 مليون مشاهدة وأكثر من 24000 إعجاب حتى الآن.

يدير براين باركزيك خبير الحياة البرية في ميشيجان، مركز باركزيك لتثقيف محبي الحيوانات من جميع الأنواع حول الزواحف.

https://www.instagram.com/reel/CeBdgTmgO-N/?igshid=YmMyMTA2M2Y=