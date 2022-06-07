ببدل سوداء.. آسر ياسين بصحبة أحمد داوود في أحدث ظهور لهما

نشر الفنان أحمد داوود صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وظهر أحمد داوود في الصورة بصحبة الفنان آسر ياسين، وهما يرتديان بدل باللون الأسود، وعلق أحمد داوود على الصورة بأشكال القلوب.

يذكر أن كشف الفنان أحمد داوود كواليس مشاركته، في مسلسل suits بالعربي، مضيفا "حبيت الكتابة ودوري في المسلسل على الرغم من عدم رؤيتي للنسخة الأصلية وقت قبول الدور".

وتابع داوود خلال حواره ببرنامج "دراما مصر" على قناة "اكسترا نيوز": “السيناريست طلب منى مشاهدة المسلسل لفهم طبيعة العمل، لافتا إلى أنه حفظ المواد القانونية التي سردها في المسلسل”.

وأوضح: "مبسوط بردود الفعل الإيجابية عن المسلسل علي السوشيال ميديا، مضيفا: "تعمدت انا وآسر ياسين إدخال ايفيهات الأفلام بالمسلسل".