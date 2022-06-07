محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 74.77 %

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 % كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68 % بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



ويتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.



ومن جانبه اكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الفا و533 طالبا وطالبة،أدى الامتحان115 الفا و 480 طالبا وطالبة.

93e2c684-edfc-4690-86cd-4cfe440ecfa5

845809f1-4a01-4b88-a869-240775b835a1

d62b7515-130c-416e-abb4-42b1e2488db0

d613caeb-a95a-4e15-b934-c33b870f6c4b

e6cf017f-9dce-4860-9b97-d090f542cc16