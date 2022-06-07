مدير تطوير مثلث ماسبيرو: الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها كاملة التشطيب

قال المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على توفير سكن آمن للمواطن المصري، مؤكدا أن الرئيس أمر بتطوير جميع المناطق العشوائية في القاهرة الكبرى وكان من ضمنها منطقة مثلث ماسبيرو.

وأضاف “سليم”، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الدولة بدأت العمل في تطوير مثلث ماسبيرو منذ عام 2019 وتم تحديد الممتلكات وتم إخلاء المواطنين المتواجدين في المنطقة وتم الاتفاق على طريقة التعويض المناسب لكل سكان منطقة ماسبيرو ، موضحاً أن نسبة الانتهاء من مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وصلت إلى 95% ، مؤكدا أن الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها في ماسبيرو ستكون كاملة التشطيب.



الموقف التنفيذى

وتايع: يتم حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال الالكتروميكانيك، لمشروع الأبراج والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

واسترسل : جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية (نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة)، ومسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، وجارٍ تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.