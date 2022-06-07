مقاومة التوتر والمحافظة على الصحة النفسية في دورة تدريبية بطب حلوان

نظمت إدارة التدريب بكلية الطب جامعة حلوان ورشة تدريبية لطلاب الفرقة الأولى والثانية بالكلية عن المرونة النفسية و مقاومة التوتر والضغط النفسي و المحافظة على الصحة النفسية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب جامعة حلوان.

يأتي ذلك في إطار اهتمام إدارة الكلية بأهمية تدريب الطلاب على هذه المهارات وكيفية اكتسابها وتنميتها ، حيث أن العديد من الدر اسات العلمية أوضحت أن طلاب الكليات الطبيه و الاطباء، من أكثر الفئات عرضه للضغط العصبى وكثير من التوصيات العالميه توصى بضرورة تدريب طلاب كليات الطب و الاطباء،على طرق الحفاظ على الصحة النفسية والطرق الفعالة لمقاومة الضغوط الحياتية والمهنية وأهمية أن يتمتعوا بالمرونة النفسية.

وحاضرت الدكتورة سمر محمود عباس مدرس الصحه العامه كليه الطب والمسئولة عن إدارة التدريب بالكلية في الورشة التدريبية، واستعرضت بها معنى المرونة النفسية وتضمنت الورشة التدريبية كيفية تنميتها المرونة النفسية بتنمية مهارة الذكاء العاطفي و القدرة على التعامل الصحى مع المشاعر المختلفة ، وكيفية التحكم فى مؤشرات الانفعال والغضب ومرونة التفكير والتفكير النقدى، وكيفية تعلم التفكير المتفائل الفعال، وكيفية تنمية التعاطف مع المريض وكيفية تنمية الكفاءة الذاتية، طرق التواصل وبناء علاقات اجتماعية صحية، و تم عمل تدريب عملى لتمكين الطلاب من ممارسه هذه المهارات فى حياتهم الدراسية و العملية.

جدير بالذكر أنه قد انطلقت أعمال الامتحانات في ١٢ كلية وهم التجارة وإدارة الأعمال، الحقوق عربي وانجليزي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المعهد الفني للتمريض، الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، الفنون الجميلة، التربية الفنية،السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، والفنون التطبيقية، على أن يكون آخر أيام الامتحانات بجامعة حلوان هو ٦ يوليو المقبل.

ويأتي جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتي:

الفنون الجميلة بدأت ٢١ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.

والتربية الفنية بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٢١ يونيو.

الهندسة بحلوان بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٩ يونيو.

التربية الموسيقية بدأت ٢٤ مايو، وتنتهي ٥ يوليو.

التربية بدأت ٢٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

المعهد الفني للتمريض بدأ ٢٨ مايو، وينتهي ٢٨ يونيو.

الحقوق انجليزي بدأت٢٨ مايو، وتنتهي٢ يوليو.

كلية الحقوق بدأت يوم ٢٩ مايو وتنتهي ٦ يوليو.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت ٢٩ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو

الفنون التطبيقية بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٣ يونيو.

السياحة والفنادق بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

الهندسة بالمطرية بدأت ٣١ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم ٣١ مايو ، وتنتهي ١ يوليو.

التكنولوجيا والتعليم تبدأ ١ يونيو، وتنتهي ٢٥ يونيو.

الآداب تبدأ ٢ يونيو، وتنتهي ٤ يوليو.

التمريض تبدأ ٤ يونيو، وتنتهي ٢ يوليو

العلوم تبدأ ٥ يونيو، وتنتهي ٢٩ يونيو،

الصيدلة تبدأ ٥ يونيو ، وتنتهي ٢٩ يونيو.

الخدمة الاجتماعية تبدأ ٦ يونيو، وتنتهي٢٣ يونيو.

الإقتصاد المنزلي تبدأ ٨ يونيو، وتنتهي ٦ يوليو.

التربية الرياضية بنين بالهرم تبدأ ١١ يونيو ، وتنتهي ٢٨ يونيو.

التربية الرياضية بنات بالجزيرة تبدأ ١٤ يونيو، وتنتهي٤ يوليو .

مقاومه التوتر والمحافظه على الصحه النفسيه دورة تدريبية بكلية الطب جامعة حلوان (1)

مقاومه التوتر والمحافظه على الصحه النفسيه دورة تدريبية بكلية الطب جامعة حلوان (2)

مقاومه التوتر والمحافظه على الصحه النفسيه دورة تدريبية بكلية الطب جامعة حلوان (3)

مقاومه التوتر والمحافظه على الصحه النفسيه دورة تدريبية بكلية الطب جامعة حلوان (4)

مقاومه التوتر والمحافظه على الصحه النفسيه دورة تدريبية بكلية الطب جامعة حلوان (5)

مقاومه التوتر والمحافظه على الصحه النفسيه دورة تدريبية بكلية الطب جامعة حلوان (6)

مقاومه التوتر والمحافظه على الصحه النفسيه دورة تدريبية بكلية الطب جامعة حلوان (7)

مقاومه التوتر والمحافظه على الصحه النفسيه دورة تدريبية بكلية الطب جامعة حلوان (8)

مقاومه التوتر والمحافظه على الصحه النفسيه دورة تدريبية بكلية الطب جامعة حلوان (9)