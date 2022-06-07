عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولة مفاجئة.. محافظ أسيوط يطالب المطاحن الخاصة بالالتزام بجودة الدقيق

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمطاحن منطقة الصفاء الصناعية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة اليوم، سير العمل ومعدلات الانتاج ببعض المطاحن الخاصة بمنطقة الصفا الصناعية ببنى غالب بمركز أسيوط ومتابعة أعمال طحن وتخزين الاقماح المستوردة بالمطاحن.

جاء ذلك في إطار جولات المحافظ الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بمطاحن وصوامع تخزين الحبوب بمراكز المحافظة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، وقد رافقه خلال الجولة مدحت محمد حسن مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة.

غدا.. التغيرات المناخية والبصمة الكربونية في ندوة بجامعة أسيوط

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط السبت المقبل


بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد سير العمل بمطاحن الشروق والعالمية وتابع أعمال استلام الأقماح المستوردة وتفريغها بالصوامع الخاصة بالمطاحن.

كما تابع أعمال طحن الأقماح بالمطحن واستمع إلى شرح لمراحل انتاج دقيق فاخر استخراج 72 % مشددًا على الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والالتزام بتعليمات وزارة التموين الخاصة بتشغيل المطاحن الخاصة على الأقماح المستوردة.

وأعلن المحافظ عن تشكيل لجان لفحص وحصر كميات الأقماح المزروعة ونسب التوريد للاقماح المحلية بالنسبة للمساحات المنزرعة على الطبيعة وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقاً للقانون.

وناشد محافظ أسيوط جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي للشون والصوامع الحكومية ،حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية خاصة مع تشكيل لجان لحصر الكميات المنزرعة ونسب التوريد وفقا للبيانات الرسمية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين معلناً تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان –وفقاً للحصر الذى أعدته مديرية الزراعة بالمحافظة - كما تم تجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتي نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز.

IMG-20220607-WA0027
IMG-20220607-WA0027
IMG-20220607-WA0022
IMG-20220607-WA0022
IMG-20220607-WA0021
IMG-20220607-WA0021
IMG-20220607-WA0023
IMG-20220607-WA0023
IMG-20220607-WA0025
IMG-20220607-WA0025
IMG-20220607-WA0017
IMG-20220607-WA0017
IMG-20220607-WA0015
IMG-20220607-WA0015
IMG-20220607-WA0018
IMG-20220607-WA0018
IMG-20220607-WA0020
IMG-20220607-WA0020
أسيوط اخبار اسيوط عصام سعد محافظ أسيوط اخبار المحافظات المطاحن الخاصة بأسيوط الاقماح المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط : إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ4 مراكز

محافظ أسيوط: تنفيذ حملة آثار التغيرات المناخية على الإنسان

ترشيحاتنا

البرلمان يوافق نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية

وزير الأوقاف: أخطر تحدٍّ يواجه عالمنا اليوم الاستخدام السياسي لجماعات التطرف

قائد بالجيش الإيراني يهدد بتدمير تل أبيب وحيفا إذا ارتكبت إسرائيل خطأ

30 معلومة هامة تحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

لماذا لم تحسم الدبابات الروسية الحرب في أوكرانيا حتى الآن.. إجابة غير متوقعة

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ