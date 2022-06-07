خلال جولة مفاجئة.. محافظ أسيوط يطالب المطاحن الخاصة بالالتزام بجودة الدقيق

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة اليوم، سير العمل ومعدلات الانتاج ببعض المطاحن الخاصة بمنطقة الصفا الصناعية ببنى غالب بمركز أسيوط ومتابعة أعمال طحن وتخزين الاقماح المستوردة بالمطاحن.

جاء ذلك في إطار جولات المحافظ الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بمطاحن وصوامع تخزين الحبوب بمراكز المحافظة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، وقد رافقه خلال الجولة مدحت محمد حسن مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة.



بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد سير العمل بمطاحن الشروق والعالمية وتابع أعمال استلام الأقماح المستوردة وتفريغها بالصوامع الخاصة بالمطاحن.

كما تابع أعمال طحن الأقماح بالمطحن واستمع إلى شرح لمراحل انتاج دقيق فاخر استخراج 72 % مشددًا على الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والالتزام بتعليمات وزارة التموين الخاصة بتشغيل المطاحن الخاصة على الأقماح المستوردة.

وأعلن المحافظ عن تشكيل لجان لفحص وحصر كميات الأقماح المزروعة ونسب التوريد للاقماح المحلية بالنسبة للمساحات المنزرعة على الطبيعة وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقاً للقانون.

وناشد محافظ أسيوط جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي للشون والصوامع الحكومية ،حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية خاصة مع تشكيل لجان لحصر الكميات المنزرعة ونسب التوريد وفقا للبيانات الرسمية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين معلناً تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان –وفقاً للحصر الذى أعدته مديرية الزراعة بالمحافظة - كما تم تجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتي نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز.

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