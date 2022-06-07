طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

إستمرت فعاليات التدريب المشترك الجوى المصرى السعودى فيصل-12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى والذى ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية.

وتضمنت المراحل الأولى للتدريب عقد العديد من المحاضرات وإجراءات التلقين لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام.

وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ وإحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام بما يظهر مدى ماتمتلكه القوات الجوية لكلا البلدين من إمكانات بشرية وفنية وإستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك تحت مختلف الظروف.

يهدف التدريب الجوى فيصل-12 إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة بالتدريب

فى تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة؛ كما يؤكد على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام مما يدعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة.

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