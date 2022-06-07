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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحت رعاية رئيس الوزراء.. إقامة أكبر معرض لقطاع الإنشاءات بمصر

صدى البلد

أعلنت شركة DMG Events، الرائدة في تنظيم الفعاليات الدولية، عن انعقاد نسخة جديدة من معرض BIG 5 CONSTRUCT EGYPT خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC)  والذى يهدف المعرض إلى جمع بين القادة والمستوردين لخلق معاً السوق المتنامي لمشروعات قطاع الإنشاءات في مصر.

يُقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ويُعد الفعالية الوحيدة في قطاع الإنشاءات المدعومة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية ويفتتح المعرض وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

وخلال المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن المعرض، ناقشت شخصيات بارزة في القطاع مثل م/  عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية وم/ محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات وأحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير وم/ محمد طارق كامل، المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا  في شركة اتحاد المقاولين العالمية  CCC Group Offshore و م/ مصطفى قزامل، العضو المنتدب لشركة ASGC ومحمد كازي - نائب الرئيس لشؤون الإنشاءات في شركة dmg Events.

وحول أهمية المعرض قال عاطر حنورة: "إن المعرض فرصة لإلتقاء كافة شركات المقاولات بمختلف حجم الأعمال وما ينتج عنه من نقاشات تعزز درجة الإبتكار وتبادل المعلومات وعرض شراكات نحو تنفيذ مزيد من المشروعات سواء للحكومة أو للقطاع الخاص في مصر".

يشهد المعرض على وجود دولي للعارضين والمشتريين من جميع أنحاء أفريقيا  لمناقشة الفرص العابرة للحدود  ومن المقرر أن يلتقي الوزراء وقادة المشاريع وداعمي الابتكار ورواد الأعمال مرة أخرى لتبادل الأفكار وتحفيز التغيير في أهم تجمع لمجتمع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، The BIG 5 CONSTRUCT EGYPT.

ويهدف المعرض إلى الجمع بين مجتمعات الاستثمار والبنية التحتية، وتعزيز حوار الابتكار وتطوير شراكات جديدة. ولهذا الغرض، سيعرض أكثر من 230 عارضا من 21 دولة أحدث منتجاتهم وتقنياتهم وخدماتهم بما في ذلك الآلات والمركبات النباتية، ومواد وأدوات البناء، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والديكورات الداخلية للمباني والتشطيبات، وحلول المباني الذكية، وسيتمكن الزوار من العثور على ما يبحثون عنه تحت سقف واحد.

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