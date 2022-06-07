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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول

وفد جامعة كفر الشيخ
وفد جامعة كفر الشيخ

تشارك جامعة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، ممثلة بوفد طلابي وعدد من أعضاء هيئة تدريس من الكليات المتخصصة في المجال الطبي في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، بأرض المعارض بالقاهرة.

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يأتي هذا تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور رشدي العدوى، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.
 

وأشار إلى أنه أول مؤتمر طبي متخصص في إفريقيا، وينظم بمشاركة أكثر من 400 عضو من غرفة الرعاية الصحية وعدد من الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في مختلف خدمات القطاع الطبي على رأسها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية واتحاد المستشفيات العربية وعدد من ممثلي وزارة الصحة الإفريقية.

وزارة الصحة الرعاية الصحية مستشفيات كفر الشيخ الصحة إفريقيا

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