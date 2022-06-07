مركز تعليم الكبار بعين شمس: مشروع محو الأمية يهدف لتحقيق رؤية 2030

تسعي جامعة عين شمس دائما لتحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يهتم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بقضية محو الأمية، وأنشأ لهذا الغرض مركز متخصص تحت عنوان مركز تعليم الكبار .

وأكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن العديد من كليات جامعة عين شمس قامت بادرت بدمج طلابها ضمن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، استمرارا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع والتصدي لأخطار الأمية، وتنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة حتى ٢٠٣٠ في شمولية التعليم.

وقال مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن الجامعة تعمل على تنظيم العديد من الندوات خاصة بالمشروع القومي بمحو الأمية بكافة كليات الجامعة؛ للتوعية باهميته في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد، أن جامعة عين شمس تعمل على نشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً، ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن ذالك يتم بسبب أن قضية محو الأمية لها أهمية كبيرة في بناء الوطن وتحقيق التنمية وتطوير المجتمع.

ولفت "السعيد" إلى جهود قيادات جامعة عين شمس في دعم المشروع، والحوافز التي تقدمها الجامعة وهيئة تعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة للأميين، والإجراءات المتبعة لتأهيل طلاب الجامعة للعمل في مشروع محو الأمية، ودور مبادرة حياة كريمة في دعم هذا المشروع، لافتا إلى أن مركز تعليم الكبار لديه قناة على “يوتيوب” مخصصة لهذا المشروع وخدمته.

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن المركز يضم وحدة محو الأمية وتقوم بتنظيم فصول لمحو أمية الكبار داخل الجامعة والبيئة المحيطة بها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقال الدكتور إسلام، إنه بالإضافة إلى وحدة مواصلة التعليم العام نستهدف فتح فصول على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي العام للحاصين على شهادة محو الأمية لتدعيم فكرة مواصلة التعليم، منوها أن المركز يحتوي على عدة وحدات أخرها .

وأشار مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إلى أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني قرر منح الطلاب الحوافز الآتية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره 250 جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن 50 جنيهًا من الجامعة.

وتابع: "الطلاب المميزين يحصلون على جوائز مالية 2000 جنيه لأفضل عشرة طلاب، بنهاية كل دورة، والمنعقدة 4 مرات بالعام، بالإضافة إلى دورات مجانية في مجال إعداد المدربين لأفضل 25 طالباً”.

ونوه الدكتور إسلام السعيد، إلى أن عدد الأميين في مصر، حوالي 17 مليون أمي، بنسبة 27% من إجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية من 15 عاما فأكثر، وتزداد نسبة الإناث الأميات عن نسبة الذكور بحوالي 10%، مؤكدا أن الجامعة اهتمت بالمشاركة في مبادرات القضاء على هذه الظاهرة التي تقف عقبة أمام تقدم مصر، حيث حرصت الجامعة على القيام بدورها المجتمعى، باتخاذ العديد من الإجراءات التي مكنتها من تصدر جميع الجامعات المصرية في محو الأمية.

وشرح مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إجراءات فتح فصل محو الأمية، موضحًا أن الطالب عليه أن يملأ الاستمارة الخاصة بطلب فتح الفصل واستيفاء البيانات اللازمة به، ثم يتوجه إلى منسق محو الأمية التابع للكلية، ومعه 3 صور بطاقة الرقم القومي الشخصية و2 صورة من كارنيه الطالب وكشف الدارسين مدون به “اسم الدارس – الرقم القومي – صورة بطاقة الرقم القومي لكل دارس”، ورقم تليفون الطالب.

وأشار الدكتور إسلام السعيد إلى أن منسق الكلية بالجامعة بعد المراجعة، يقوم بتسليم كشوف الطلاب والدارسين لمنسق الهيئة، مع توقيع منسق الهيئة بما يفيد باستلام أصل الكشوف، ويقوم منسق الهيئة العامة لتعليم الكبار لدى الكلية بعد استلام أوراق الطالب والدارسين، بمراجعة أسماء الدارسين وفلترتها، وبعد مراجعة أوراق الطالب وفلترة الدارسين، يتم تسليم صورة من كشف مسير الفصل، مدون به أسماء الدارسين الذين تم تسجيلهم مع الطالب.

وذكر أنه يتم تسكين الفصل على أقرب دورة امتحانية بشرط مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح فصل نظام التعاقد الحر أو شهر على الأقل بالنسبة للفصل التنشيطي، منوها إلى أن الطالب يقوم بفتح الفصل في أي مكان يرغب فيه بالاتفاق مع الدارسين والهيئة العامة لتعليم الكبار، بحيث يكون فتح الفصل في نطاق الفرع الذي يتم التنسيق معه.

وأضاف: “يتواصل الطالب بعد شهرين من فتح الفصل مع منسق محو الأمية بالكلية؛ لمعرفة موعد اختبار الفصل ومكان اللجنة الامتحانية، وتحديد موعد لإجراء استكتاب لتحديد المستوى قبل الامتحان النهائي، وبعد تسليم كشف دخول الدارسين للامتحان، ويتم امتحان الدارسين وفقًا للدورة الامتحانية المعتمدة من الهيئة، واستلام استمارة دخول الامتحان ومتابعة إعلان النتيجة”.

ونوه إلى أن الطالب يقوم باستخراج فيزا بريدية باسمه؛ للحصول على مستحقاته المالية بعد نجاح الدارسين، وسوف يحصل الطالب على مبلغ 250 جنيهًا من هيئة تعليم الكبار عن كل دارس ناجح بالفصل بالنسبة لنظام التعاقد الحر، بالإضافة إلى 50 جنيهًا من الجامعة عن كل دارس ناجح، ليصبح الإجمالي 300 جنيه عن كل دارس ناجح.