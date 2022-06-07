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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حرب سلايف.. ميجان ماركل تتجاهل كيت ميدلتون بـ حركة غريبة

ميجان ماركل تتجاهل
ميجان ماركل تتجاهل كيت ميدلتون

ظهرت الأجواء المتوترة بين هاري وميجان وباقي أفراد العائلة المالكة في احتفالات "اليوبيل البلاتيني" واضحة تمامًا امام الجميع، فقد رصدت العدسات وحلل متابعي الاحتفال ميجان ماركل تتجاهل كيت ميدلتون من خلال الابتعاد أثناء سيرها.

قامت دوقة ساسكس بزيارة نادرة إلى المملكة المتحدة إلى جانب الأمير هاري للاحتفال بالذكرى السبعين للملكة إليزابيث الثانية على العرش ، قبل أن تعود إلى لوس أنجلوس بعد أن اختارت الاحتفال بعيد ميلاد ليليبت الأول على انفراد.

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لم تتقابل ميجان وكيت وجهًا لوجه طوال الإجراءات، لكن المشاهدين الحريصين والمتربصين ما زالوا يلاحظون تفاعلًا محرجًا داخل الكاتدرائية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأظهرت لقطات بثتها بي بي سي للوقائع الممثلة الأمريكية وهي تنظر بعيدا بينما دخلت كيت ميدلتون القاعة.

فيما شارك أحد المعجبين اللقطات على تويتر وسأل: "هل لاحظ الجميع أن المرأة ذات القبعة البيضاء (ميجان) أدارت رأسها إلى اليسار عندما كانت دوقة كامبريدج تمشي".

سرعان ما وافق آخرون واتهموا دوقة ساسكس بحركتها الغريبة التي كانت واضحة جدًا  ردًا على رؤية كيت ميدلتون.

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يأتي ذلك في أعقاب تقارير عن نزاع مستمر بين الأميرين وعائلاتهما حيث اكتشف أحد الخبراء الملكيين الأمير وليام وهو يتجنب الاتصال بالعين مع شقيقه الأصغر.

سارعت الملكة إلى الترحيب بحفيدها وزوجته في المملكة المتحدة وأرسلت للزوجين سيارة واقية من الرصاص لاصطحابهما من المطار قبل أن تلتقي بليبت لأول مرة.

ميجان هاري العائلة المالكة كيت ميدلتون ميجان ماركل إليزابيث

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