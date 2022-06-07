المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين التصريحات المسيئة للرسول في الهند

أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي مؤكدا رفضه واستنكاره للإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ان المجلس وشركاءه من 95 دولة يعمل جاهدا لتعزيز ثقافة التسامح وبناء جسور المحبة والاتصال بين الشعوب والثقافات مستنكرا ان تكون هناك احزاب او جهات أو أشخاص تثير النعرات الطائفية وتسيء تصدير الحديث الايديولوجي .

وأكد المجلس في بيان له استنكاره جميع الممارسات والتصريحات المنافية للقيم والمبادئ الاخلاقية والإنسانية، داعيا إلى ضرورة احترام الرموز وتعزيز الشراكة الدولية بهدف نشر قيم التسامح والتعايش والسلام .