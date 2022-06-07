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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

عميد ألسن عين شمس تفتتح الجلسة المخصصة للكلية بمعرض إدرس في اليابان 2022

صدى البلد

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات  الجلسة المخصصة للكلية ضمن فعاليات معرض "إدرس في اليابان"،  الذي يقام للمرة الثالثة على أرض جامعة عين شمس وللمرة الأولى بكلية الألسن، لتعزيز التبادل الطلابي، والتعاون الآكاديمي بين الجامعات المصرية و اليابانية، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، وبحضور د. يوتاروه أوكي، أستاذ مشارك في جامعة كيوشو قسم الشئون الدولية، ومدير مكتب J-MENA، السيدة أيومي كوياما، السكرتير الثالث للسفارة اليابانية في مصر، د تامر محمد نصر، المدير الإقليمي لجامعة كيوشو في مصر، د. مارينا حبيب، المدرس المساعد بجامعة عين شمس كلية الألسن قسم اللغة اليابانية.

 

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وأشارت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن المعرض يهدف  لتقديم معلومات عن الدراسة في الجامعات اليابانية وبرامج الدراسة المتاحة باللغة الإنجليزية هناك، بالإضافة إلى المنح الدراسية للطلاب المصريين. 

وأوضحت أن الجلسة تستهدف الهيئة المعاونة الراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراة وأعضاء هيئة التدريس المقدمين على السفر لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة، بالإضافة إلى الطلاب المتميزين في السنوات النهائية.

واستطردت حديثها مؤكدة أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تسعى بشكل عام من خلال برامجها التى تشمل تعليم اللغات المختلفة وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والبرامج الدولية بالشراكة مع جامعات أوروبية مرموقة؛ على مد جسور التعاون مع العالم الخارجي، حيث انها تتمتع بصفة تاريخية وعلمية وثقافية تميزها عن غيرها من الكليات المناظرة في مصر.

لافته أن كلية الألسن بجامعة عين شمس تنفرد على ستوى الجامعات المصرية بوجود  ١٥ قسم للغات المختلفة، وقد تم اعتمادها بقرار الهيئه القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في عام ٢٠١٥، وذلك لما تقدمة من برامج تعليمية متميزة تتبنى الأساليب الابتكارية  لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والاقليمي والدولى لإعداد  كوادر من الباحثين المتخصصين في مجالات الأدب واللغة والترجمة. 

وتابعت حديثها مشيرة إلى أنه تم افتتاح قسم اللغة اليابانية بالكلية مطلع عام ٢٠٠٠، حيث تخرج مئات الطلاب منه  على مستوى مرحلتي الليسانس و الدراسات العليا، لتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان على المستوى الآكاديمي والعلمى والثقافي من خلال اتفاقيات التعاون مع الجامعات اليابانية المختلفة في ضوء التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

كما أشارت إلي أنه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة كيوشو وجامعة عين شمس عام ٢٠١٩ تم ترشيح ٤ طلاب تلقوا دراستهم اونلاين  نظرا لظروف جائحة كورونا المستجد وتسلموا شهادات اجتياز المرحلة من الجامعة اليابانية. 

كما أعلنت عن موافقة جامعة كيوشو بالفصل الدراسى الثانى على  استقبال الطلاب المصريين على أرض الجامعة بعد رفع حظر السفر، كما تم ترشيح طالبتين للسفر والدراسة لمدة عام كامل ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، كذلك تم قبول طالبة بالدراسات العليا. 

جامعة عين شمس الجامعات المصرية الماجستير والدكتوراه التعليم العالي

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