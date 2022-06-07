لـ مرضى السكري.. طريقة فعالة للحفاظ على صحة الأسنان واللثة

تؤدي الإصابة بمرض السكري إلى العديد من الأضرار الجسدية، ومنها مشاكل العظام والكلى والقلب وغيرها من التأثيرات؛ ويعاني مرضى السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم مما يجعلهم عرضة لأمراض الأسنان واللثة.

خطوات فعالة لتجنب مشاكل الأسنان لمرضى السكري



وأفاد الأطباء، بأن مرضى السكري تتأثر صحة الأسنان واللثة لديهم وتضرر بشكل كبير، وذلك لأن المرض يقلل من مقاومة العدوى، مما يتسبب في حدوث خراجات اللثة، أمراض اللثة، الالتهابات الفطرية مثل القلاع، تسوس الأسنان ، تقرحات الفم ، تغير الطعم ، وجفاف الفم، وفقا لما نشره في موقع "indianexpress".

ويعاني مرضى السكري من جفاف الفم، وذلك بسبب تفاعل البكتيريا الموجودة في الفم ، وقد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في اللعاب إلى تكوين حامض يذيب مينا الأسنان ببطء ، مما يتسبب في حدوث تجويف.

ويعد القلاع الفموي أو داء المبيضات هو أكثر أنواع العدوى الفطرية التي تحدث في الفم والتي تسببها فرط نمو الخميرة ، والتي تحدث بشكل طبيعي في الفم، يساهم جفاف الفم وارتفاع مستويات الجلوكوز في اللعاب وضعف المقاومة لمحاربة العدوى في وضع مثالي لنمو الخميرة في تجويف الفم.

خطوات فعالة لتجنب مشاكل الأسنان لمرضى السكري



وتظهر فطريات الفم على شكل أبيض أو أحمر في البطانة الداخلية للفم، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب مرض القلاع الفموي تقرحات مؤلمة ، من خلال التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تجنب الإصابة بمرض القلاع الفموي.

وتعتبر أمراض اللثة هي نوع من العدوى التي تدمر العظام المحيطة بالأسنان وتدعمها، يمكن أن يؤدي تدمير العظم الذي يحمل الأسنان في عظم الفك إلى صعوبة في المضغ؛ حيث يمكن للعظم التالف أن يأوي البكتيريا وبقايا الطعام، مما يؤدي إلى تكوين لويحات.

وإذا ترك اللويحات دون علاج على الأسنان واللثة، يمكن أن تتصلب وتشكل الجير حول اللثة، مما قد يتسبب في حدوث نزيف، ومن أبرز أعراض أمراض اللثة، ما يلي :



احمرار ونزيف اللثة مع انتفاخ

إفراز صديد مستمر من اللثة

ارتخاء الأسنان والانسحاب من اللثة

وجود طعم كريه

رائحة كريهة تنبعث من الفم

ترسب البلاك والجير على الأسنان

ويمكن لمرضى السكري الاعتناء بصحة الفم عن طريق إضافة الكثير من الخضار الورقية إلى نظامك الغذائي، وتناول الأدوية بانتظام، وتنظيف أسنانك بمعجون أسنان غنى بالفلورايد مرتين في اليوم، و تنظيف الأسنان خيط تنظيف الأسنان لتجنب تراكم بقايا الطعام بين الأسنان، وتجنب الإصابة بجفاف الفم عن طريق شرب الكثير من الماء أو امضغ علكة خالية من السكر، بالإضافة إلى تجنب تدخين السجائر.